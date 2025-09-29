Український футболіст Богдан Попов став одним з відкриттів на старті сезону 2025-2026. Нападник несподівано дебютував за Емполі та одразу ж почав забивати, повідомляє 24 Канал.

Що чекає на Богдана Попова?

Гравець забив аж чотири голи у перших трьох матчах Емполі в Серії В. Минулого сезону команда вилетіла з елітного дивізіону чемпіонату Італії і тепер намагається повернутися на топ-рівень.

Богдан змусив вболівальників та ЗМІ говорити про себе. Відомий блогер та експерт з італійського футболу Юрій Шевченко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів про несподіваний зліт Попова.

"Італійські медіа називали Богдана Попова "новим Шевченком". Як і будь-які медіа, вони люблять перебільшувати та занадто емоційно реагувати на якісь події. Так само швидко забувають про нещодавніх героїв. Про Попова багато говорили два тижні тому, але він не забиває вже три матчі, тож журналісти заспокоїлися".

Чотири голи за три матчі на старті Серії В – дійсно видатний здобуток, ще й у 18 років. Богдану дуже пощастило, що Емполі вилетів. Склад повністю змінився, керівництво вирішило обмежити інвестиції. Саме тому бомбардир з молодіжки потрапив до першої команди. В Серії А такого не сталося б ніколи. Попов – надто молодий та ще не до кінця сформований фізично, сирий. Цей шанс грати для нього – видатний, бо він вже отримує досвід серед дорослих,

– вважає експерт.

Справді, після триматчевої результативної серії українець перестав забивати. А на останню гру Серії В проти Каррарезе Попов не потрапив в основу та вийшов лише на 71-й хвилині.

Його команді не вдалось вирвати перемогу (2:2). Юрій Шевченко вважає, що в подальшому голи Богдана будуть рідкістю. Для того, щоб опинитися в клубі Серії А, Попову необхідно ще довго працювати.

"Його голи – не той випадок, коли тренер бачить, що нападник дає гарантії. Богдан мінімально залучений в гру, він ще недостатньо добре взаємодіє з командою. Це стосується всіх гравців Емполі, бо команду зібрали влітку. Він не вміє сам створювати собі моменти, а чекає на паси, переважно навіси, бо зріст дозволяє вигравати другий поверх".

Я маю великі сумніви, що до кінця сезону у Попова буде хоча б 10 голів в Серії В. Це звучить якось песимістично, але зараз важливо реально оцінювати ситуацію. Попов – юнак, який десь навіть випадково отримав можливість грати на досить високому рівні. Йому ще треба багато чого навчитися та банально вирости. Ці голи допоможуть стати впевненішим в собі, але варто почекати ще декілька років,

– резюмував Шевченко.

Що відомо про Богдана Попова?