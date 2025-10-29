Цього тижня в другому дивізіоні чемпіонату Італії проходять матчі 10-го туру сезону 2025/2026. Одним із центральних матчів тижня був бій між Емполі та Сампдорією, повідомляє 24 Канал.
Як забив Попов?
Попов опинився на заміні, але з'явився на полі на 74-й хвилині замість Стівена Шпенді. На той момент рахунок був 0:0, але Богдан вже за три хвилини гри відзначився м'ячем.
Після подачі з кутового воротар Сампдорії вибив м'яч у свого гравця і той полетів у бік воріт. Попов вдало зіграв на добиванні, відправивши снаряд у сітку з метра.
Попов відзначився у воротах Сампдорії: дивитися відео
Таким чином, Богдан перервав свою п'ятиматчеву серію в чемпіонаті Італії без голів. Востаннє українець відзначався голом ще в середині вересня. Тоді ще відомий експерт прокоментував виступи Попова.
До слова, минулого сезону Емполі вилетів із Серії А, а тоді за "блакитних" виступав інший українець Віктор Коваленко. Наразі ж після 10-ти турів команда Попова посідає 12 місце в другому італійському дивізіоні.
Що відомо про Богдана Попова?
- Попов є вихованцем академії Динамо. Київський клуб він залишив у 2022 році через початок повномасштабної війни, переїхавши у Польщу.
- Там він виступав за академію клубу Забже. А вже за рік, у 2023-му, Богдан опинився в італійському Емполі, де почав виступати за юнацькі команди.
- За два роки Богдан забив 18 голів на цьому рівні. Цього ж сезону Попов дебютував за дорослу команду Емполі та має у своєму активі вже 5 голів у десяти матчах.
- Завдяки цьому українець посідає друге місце в рейтингу бомбардирів Серії Б. Також Попов у жовтні дебютував у складі молодіжної збірної України.