На этой неделе во втором дивизионе чемпионата Италии проходят матчи 10-го тура сезона 2025/2026. Одним из центральных матчей недели был бой между Эмполи и Сампдорией, сообщает 24 Канал.

По теме Воспитанник Динамо Богдан Попов феерично дебютировал в чемпионате Италии: видео дубля за Эмполи

Как забил Попов?

Попов оказался на замене, но появился на поле на 74-й минуте вместо Стивена Шпенди. На тот момент счет был 0:0, но Богдан уже через три минуты игры отличился мячом.

После подачи с углового вратарь Сампдории выбил мяч у своего игрока и тот полетел в сторону ворот. Попов удачно сыграл на добивании, отправив снаряд в сетку с метра.

Попов отличился в воротах Сампдории: смотреть видео

Таким образом, Богдан прервал свою пятиматчевую серию в чемпионате Италии без голов. В последний раз украинец отмечался голом еще в середине сентября. Тогда еще известный эксперт прокомментировал выступления Попова.

К слову, прошлого сезона Эмполи вылетел из Серии А, а тогда за "голубых" выступал другой украинец Виктор Коваленко. Сейчас же после 10-ти туров команда Попова занимает 12 место во втором итальянском дивизионе.

Читайте также Ужасное ДТП в Италии: вратарь Интера сбил насмерть 81-летнего пенсионера на кресле колесном

Что известно о Богдане Попове?