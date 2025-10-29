На этой неделе во втором дивизионе чемпионата Италии проходят матчи 10-го тура сезона 2025/2026. Одним из центральных матчей недели был бой между Эмполи и Сампдорией, сообщает 24 Канал.
Как забил Попов?
Попов оказался на замене, но появился на поле на 74-й минуте вместо Стивена Шпенди. На тот момент счет был 0:0, но Богдан уже через три минуты игры отличился мячом.
После подачи с углового вратарь Сампдории выбил мяч у своего игрока и тот полетел в сторону ворот. Попов удачно сыграл на добивании, отправив снаряд в сетку с метра.
Попов отличился в воротах Сампдории: смотреть видео
Таким образом, Богдан прервал свою пятиматчевую серию в чемпионате Италии без голов. В последний раз украинец отмечался голом еще в середине сентября. Тогда еще известный эксперт прокомментировал выступления Попова.
К слову, прошлого сезона Эмполи вылетел из Серии А, а тогда за "голубых" выступал другой украинец Виктор Коваленко. Сейчас же после 10-ти туров команда Попова занимает 12 место во втором итальянском дивизионе.
Что известно о Богдане Попове?
- Попов является воспитанником академии Динамо. Киевский клуб он покинул в 2022 году из-за начала полномасштабной войны, переехав в Польшу.
- Там он выступал за академию клуба Забже. А уже через год, в 2023-м, Богдан оказался в итальянском Эмполи, где начал выступать за юношеские команды.
- За два года Богдан забил 18 голов на этом уровне. В этом же сезоне Попов дебютировал за взрослую команду Эмполи и имеет в своем активе уже 5 голов в десяти матчах.
- Благодаря этому украинец занимает второе место в рейтинге бомбардиров Серии Б. Также Попов в октябре дебютировал в составе молодежной сборной Украины.