У суботу, 29 березня, відбувся матч 26-го туру Екстракляси, в якому Лехія приймала на власному полі Ягеллонію. У стартовому складі господарів вийшли одразу троє легіонерів: Богдан Сарнавський, Максим Хлань та Богдан В'юнник, пише 24 Канал.

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П'ятий гол В'юнника в Екстраклясі

Ягеллонія у чемпіонаті Польщі веде боротьбу за чемпіонство. Натомість Лехія намагається зберегти прописку в еліті.

Підсумок поєдинку став несподіванкою для фаворита. Команда з Гданська обіграла Ягеллонію з рахунком 1:0.

Переможний м'яч за "біло-зелених" забив Богдан В'юнник. На 65-й хвилині зустрічі під час розіграшу кутового нападник опинився в потрібному місці в потрібний час.

Після флангової передачі Богдан пробив з кількох метрів, майже з нульового кута.

Відео голу В'юнника

Для українського форварда цей гол став п'ятим у чемпіонаті Екстракляси. Крім того, на рахунку В'юнника три асисти у 24 матчах.