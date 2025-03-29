В субботу, 29 марта, состоялся матч 26-го тура Экстраклясы, в котором Лехия принимала на своем поле Ягеллонию. В стартовом составе хозяев вышли сразу трое легионеров: Богдан Сарнавский, Максим Хлань и Богдан Вьюнник, пишет 24 Канал.

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Пятый гол Вьюнника в Экстраклясе

Ягеллония в чемпионате Польши ведет борьбу за чемпионство. Зато Лехия пытается сохранить прописку в элите.

Итог поединка стал неожиданностью для фаворита. Команда из Гданьска обыграла Ягеллонию со счетом 1:0.

Победный мяч за "бело-зеленых" забил Богдан Вьюнник. На 65-й минуте встречи во время розыгрыша углового нападающий оказался в нужном месте в нужное время.

После фланговой передачи Богдан пробил с нескольких метров, почти с нулевого угла.

Видео гола Вьюнника

Для украинского форварда этот гол стал пятым в чемпионате Экстраклясы. Кроме того, на счету Вьюнника три ассиста в 24 матчах.