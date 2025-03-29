В субботу, 29 марта, состоялся матч 29-го тура турецкой Суперлиги между командами Трабзонспор и Гезтепе. Встреча проходила на стадионе "Папара Парк" в городе Трабзон, пишет 24 Канал.

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Зубков зажег за Трабзонспор

В стартовом составе хозяев вышел только один украинец – Александр Зубков. Из-за травмы поединок пропускал Арсений Батагов, а Даниил Сикан начал матч на скамейке запасных.

На 31-й минуте "черноморские штормы" пропустили. С пенальти гол забил Ромуло. Однако футболисты Гезтепе не долго радовались взятию ворот.

Всего через минуту Трабзонспор восстановил паритет. Зубков подключился к атаке и красивым ударом в одно касание положил мяч в угол ворот.

Видео гола Зубкова

В итоге матч в Трабзоне завершился вничью – 1:1.

Отметим, что этот гол стал вторым для Зубкова в футболке Трабзонспора. Кроме того, на счету Александра есть результативная передача. Всего за турецкую команду украинец уже сыграл 8 матчей.

Напомним, что недавно в Трабзонспоре сменился главный тренер. Команду Зубкова, Сикана и Батагова возглавил экс-партнер Тимощука по Зениту.