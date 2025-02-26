У Південній Америці стартувала кваліфікація до Копа Лібертадорес-2025. Незвично низько для себе стартувала Бока Хуніорс, яка посіла лише п'яте місце у своєму чемпіонаті, повідомляє 24 Канал.

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Кавані підвів команду

Підопічні Фернандо Гаго стартували з другого раунду відбору, тобто для проходу в групову стадію їм треба було пройти двох опонентів. Першим став клуб Альянц з Ліми.

Команда посіла четверте місце в чемпіонаті Перу, тому була андердогом у боях з Бокою. Втім першу гру перуанці виграли 1:0, а у Буенос-Айресі обмінялись голами в першому таймі.

Після перерви Зенон вивів аргентинців вперед і справа йшла до серії пенальті. Її можна було уникнути на 90+7 хвилині, коли Аларкон викотив м'яч під удар зірковому Кавані.

Відео фейлу Кавані:

Легенді збірної Уругваю залишалось лише добити м'яч у порожні ворота, але Едінсон примудрився махнути ногою повз снаряд. Зрештою матч таки перейшов до серії пенальті.

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Там Кавані вже не схибив, але промах Веласко закрив перед Бока Хуніорс шлях в наступний раунд. Таким чином, клуб з Буенос-Айреса вже вдруге поспіль не потрапив у групу Копа Лібертадорес. За всю історію Бока виграла шість трофеїв цього турніру.

Нагадаємо, що Кавані провів успішну кар'єру в Європі, погравши за Палермо, Наполі, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Валенсію. Форвард ставав найкращим бомбардиром в Італії та Франції. Також Едінсон є другим топ-бомбардиром в історії збірної Уругваю, за який оформив 58 голів.