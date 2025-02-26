В Южной Америке стартовала квалификация к Копа Либертадорес-2025. Необычно низко для себя стартовала Бока Хуниорс, которая заняла лишь пятое место в своем чемпионате, сообщает 24 Канал.

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Кавани подвел команду

Подопечные Фернандо Гаго стартовали со второго раунда отбора, То есть для прохода в групповую стадию им надо было пройти двух оппонентов. Первым стал клуб Альянц из Лимы.

Команда заняла четвертое место в чемпионате Перу, поэтому была андердогом в сражениях с Бокой. Впрочем первую игру перуанцы выиграли 1:0, а в Буэнос-Айресе обменялись голами в первом тайме.

После перерыва Зенон вывел аргентинцев вперед и дело шло к серии пенальти. Ее можно было избежать на 90+7 минуте, когда Аларкон выкатил мяч под удар звездному Кавани.

Видео фейла Кавани:

Легенде сборной Уругвая оставалось только добить мяч в пустые ворота, но Эдинсон умудрился махнуть ногой мимо снаряда. В конце концов матч таки перешел к серии пенальти.

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Там Кавани уже не промахнулся, но промах Веласко закрыл перед Бока Хуниорс путь в следующий раунд. Таким образом, клуб из Буэнос-Айреса уже второй раз подряд не попал в группу Копа Либертадорес. За всю историю Бока выиграла шесть трофеев этого турнира.

Напомним, что Кавани провел успешную карьеру в Европе, поиграв за Палермо, Наполи, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Валенсию. Форвард становился лучшим бомбардиром в Италии и Франции. Также Эдинсон является вторым топ-бомбардиром в истории сборной Уругвая, за который оформил 58 голов.