За даними видання Fox10Phoenix, Кішен Портер був затриманий у місті Меса в США після смерті 2-річного сина своєї подруги. Хлопчика доставили в лікарню з важкими травмами внутрішніх органів зі слідами насильства на тілі.

Що відомо про цю жахливу історію

Цей інцидент стався 29 вересня. До служби 911 надійшов виклик щодо дитини в критичному стані в одному з житлових комплексів. Хлопчика відвезли в лікарню, але врятувати його, на жаль, не вдалось.

Саме лікарі помітили на тілі дитини підозрілі синці та повідомили про це поліції. У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що хлопчика сильно побили, через що він і отримав численні забої внутрішніх органів.

Коли затримали Портера

Поліцейські миттєво затримали Портера в його будинку. Спочатку йому висунули обвинувачення в жорстокому поводженні з дитиною. Уже 30 вересня відбулось судове засідання, де прокурор зачитав результати розтину, в ході якого було виявлено старі та свіжі переломи ребер, розриви печінки та шлунка, пошкодження кровоносних судин кишечника, а також серйозну травму підшлункової залози.

Тепер боксеру інкримінують убивство першого ступеня. Крім того, прокуратура має докази, що Портер застосовував фізичне насильство й щодо власної дитини, якій усього 1 рік. Спортсмен має велику кримінальну історію ще з неповнолітнього віку. Суд встановив для підозрюваного заставу в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Ще один американський боксер Самуель Літтл, який помер у в'язниці у 80-річному віці, зізнався в убивстві 93 жінок. Він розповів, що душив своїх жертв і від цього отримував "райську насолоду".

А ось чеченського боксера Абу Юсупова вбили на вокзалі в Берліні в ході сутички з групою чоловіків, імовірно афганського походження. Спортсмена зарізали ножем під час бійки.