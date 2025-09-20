Руслан Маліновський вийшов на виїзний матч проти Болоньї у стартовому складі Дженоа. Українець вдруге поспіль заслужив довіру головного тренера "грифонів" Патріка Вієйра, пише 24 Канал.

Як зіграв Маліновський за Дженоа?

У першому таймі обидві команди не забивали голів. Ситуація на полі стадіону "Ренато Даль-Ара" в Болоньї змінилася після перерви.

На 63-й хвилині зустрічі Маліновський віддав пас на Мікаеля Еллертссона, який на швидкості увірвався у штрафний майданчик та пробив повз голкіпера.

Відео асисту Маліновського

На 69-й хвилині українського півзахисника замінили. Можливо згодом Патрік Вієйра пожалкував про своє рішення. Вже через чотири хвилини Болонья зрівняла рахунок. А у компенсований час Орсоліні з пенальті приніс перемогу "червоно-синім".

Статистичний портал FlashScore поставив Маліновському оцінку 7.6 бала, а WhoScored оцінив дії українця у 7.2 бали.

Яке турнірне положення Дженоа у Серії А?

Після чотирьох зіграних матчів команда Руслана Маліновського досі не святкувала перемоги. У турнірній таблиці Дженоа йде 17-ю з двома балами в активі.

Болонья у чотирьох турах набрала шість очок та займає восьму сходинку.

Наступний матч Дженоа зіграє 25 вересня проти Емполі, в якому грає українець Богдан Попов. Ця зустріч з командою Серії В відбудеться в рамках Кубка Італії.

Раніше повідомлялося про неприємний інцидент, який трапився з родиною Маліновського. П'яним росіянам не сподобалося, що українці спілкувалися рідною мовою.