Не впізнали навіть свої: зірка збірної Іспанії потрапив у курйозну ситуацію на ЧС-2026

Іноді навіть статус гравця національної збірної не гарантує особливого ставлення. Саме в такій незручній ситуації опинився нападник іспанців Борха Іглесіас між поєдинками Мундіалю.

Форвард збірної Іспанії став героєм кумедного епізоду під час чемпіонату світу-2026. Футболіста не впізнали працівники готелю, де проживає команда, повідомляє TyC Sports.

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Що відомо про курйоз?

Курйозний інцидент стався після одного з виходів футболіста за межі командного готелю. Повернувшись назад, Борха Іглесіас зіткнувся з несподіваною перепоною – співробітники служби безпеки не впізнали гравця збірної Іспанії та відмовилися одразу пропускати його всередину.

Я гравець збірної. Мені треба увійти,

– сказав Іглесіас охоронцям.

Ті попросили його пред'явити перепустку та уточнили, чи справді він є футболістом національної команди.

У результаті Іглесіасу довелося зв'язатися телефоном із представниками збірної, після чого він зміг пройти на територію готелю.

Футболісту довелося пояснювати, ким він є, та підтверджувати свою особу. Лише після цього ситуацію вдалося владнати, а нападник зміг повернутися до команди.

Реакція Іглесіаса швидко стала вірусною

Сам Борха поставився до епізоду з гумором. Незручна ситуація викликала усмішки як у партнерів по збірній, так і серед уболівальників у соцмережах, де історія швидко набула популярності.

Для 33-річного форварда нинішній чемпіонат світу є особливим, адже він уперше потрапив до заявки збірної Іспанії на Мундіаль. Нападник провів сильний сезон у складі Сельти та заслужив виклик до команди Луїса де ла Фуенте.

Нагадаємо, у першому матчі на ЧС-2026 іспанці сенсаційно не змогли обіграти новачка світової першості – збірну Кабо-Верде.