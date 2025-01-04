Борнмут – Евертон 1:0

Голи: Брукс 77

Сьогодні, 4 січня, відбувся матч 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Борнмут на домашньому стадіоні приймав Евертон, повідомляє 24 канал.

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Вольова перемога Борнмута

Борнмут підходив до матчу з Евертоном в ролі фаворита. "Вишні" більшу кількість часу контролювали поєдинок та намагались знайти шлях, аби відзначитись у воротах "ірисок".

Господарі поля значно переважали гостей за статистичними даними. Борнмут завдав 18 ударів, тоді як Евертон пробив всього 8 разів.

"Вишні" також завдали більше ударів у площину воріт "ірисок" – 8 проти 0. Однак, майже до самого кінця матчу рахунок на табло не змінювався 0:0.

На 77-й хвилині протистояння Борнмут все-таки зміг відкрити рахунок. Забитим м'ячем відзначився півзахисник Девід Брукс.

У підсумку матч завершився з рахунком 1:0 на користь "вишень". Ілля Забарний та Віталій Миколенко зіграли увесь поєдинок, але покинули поле з різними емоціями.