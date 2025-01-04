Взимку 2022 року Віталій Миколенко перейшов з Динамо в Евертон. Поточний контракт гравця з "ірисками" закінчується вже в наступному році, пише 24 канал з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Миколенко може лишитися в Евертоні

Захисник збірної України вже розпочав перемовини з клубом щодо можливого продовження контракту.

Поточна угода Миколенка з Евертоном розрахована до літа 2026 року. За три роки гри у клубі українець зіграв 102 матчі, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Віталій Миколенко зіграв 17 матчів за Евертон, у яких відзначився однією результативною передачею.

Відзначимо, що портал Transfermarkt оцінює українського футболіста у 28 мільйонів євро.