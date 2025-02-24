Борнмут хоче оскаржити червону картку Забарного
- Борнмут планує оскаржити червону картку Іллі Забарного, отриману у матчі проти Вулвергемптона.
- Ілля Забарний отримав червону картку на 31-й хвилині за грубий підкат, що стало його першим вилученням у клубі.
- Поразка від Вулвергемптона перервала безпрограшну серію Борнмута з 13 матчів у сезоні-2024/2025.
Англійський Борнмут планує оскаржити червону картку Іллі Забарного. У клубі не згодні з рішенням арбітра.
У суботу, 22 лютого, в межах 26-го туру АПЛ зустрілися Борнмут та Вулвергемптон. "Вишні" мінімально поступилися супернику з рахунком 0:1.
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Борнмут оскаржить рішення арбітра про вилучення
На 31-й хвилині Ілля Забарний пішов у грубий підкат, за що отримав червону картку. Це вилучення стало першим для українця за весь час проведений у Борнмуті.
"Вишні" хочуть оскаржити рішення арбітра. Цю інформацію головний тренер Андоні Іраола, пише 24 канал з посиланням на англійського журналіста Джордана Кларка. Однак деталі наразі невідомі.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Ілля Забарний зіграв 28 матчів за Борнмут.
Відзначимо, що наразі "вишні" посідають 6-ту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Поразкою від Вулвергемптона вони перервали безпрограшну серію з 13 матчів.