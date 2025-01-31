"Вишні" Андоні Іраоли набрали хороший хід та не програють вже 12 матчів поспіль. Востаннє Борнмут був переможеним ще 23 листопада 2024-го року, коли вдома поступився Брайтону (1:2), пише 24 Канал.

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"Вишні" проти "мерсисайдців"

В останніх двох поєдинках англійської першості команда на чолі у захисті із Іллею Забарним розгромила Ньюкасл 1:4 та Ноттінгем Форест 5:0. "Вишні" із 40 балами впритул наблизились до зони єврокубків – 7-ма позиція. Стільки ж пунктів набрало Челсі, яке йде 6-м, а це зона кваліфікації Ліги конференцій.

Від третього місця, яке несподівано посідає Ноттінгем, Борнмут відділяє лише 4 бали.

Ліверпуль впевнено зберігає лідерство у таблиці АПЛ – 53 набрані очки. Ба більше, "мерсисайдці" ще й мають поєдинок у запасі (проти Евертона).

Найближча очна зустріч Борнмута та Ліверпуля стане для клубів лише 22-ю в історії їх протистоянь. Перед поєдинком "мерсисайдці" володіють шаленою перевагою за кількістю перемог над наступним суперником – 17 звитяг. Натомість "вишні" лише двічі тріумфували у зустрічах проти Ліверпуля. Ще два матчі зводились до нічиєї.

Зверніть увагу! Матч Борнмут – Ліверпуль розпочнеться 1 лютого о 17:00 (за Києвом).

Прогноз від Favbet

Ліверпуль – фаворит цього протистояння попри те, що команда гратиме на виїзді. Коефіцієнт на перемогу гостей – 1,73. Водночас звитяга Борнмута Іллі Забарного оцінена у 4,90. Нічия – 4,55.

Подвійний шанс господарів (перемога або нічия) – 2,36.

Ймовірно, що обидва клуби потішать фанатів своїми голами – 1,52. Швидше за все, що "мерсисайдці" першими розмочать нулі на табло "Vitality Stadium" – 1,57. Паралельно на перший гол у матчі від господарів поля стоїть коефіцієнт 2,64.

Які шанси побачити пенальті у поєдинку? Буде 11-метровий – 2,80, не буде – 1,40.

Хто може відзначитись у матчі? Найкращі шанси є у лідера Ліверпуля Мохаммеда Салаха – 2. Натомість найбільше шансів записати своє прізвище у фінальний протокол зустрічі у складі Борнмута має 25-річний Джастін Клюйверт – 3,50.

Також непогані шанси забити у ворота "вишень" мають ще троє гравців гостей: Дарвін Нуньєс (2,30), Луїс Діас (2,50) та Коді Гакпо (3).