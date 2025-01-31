"Вишни" Андони Ираолы набрали хороший ход и не проигрывают уже 12 матчей подряд. Последний раз Борнмут был побежденным еще 23 ноября 2024-го года, когда дома уступил Брайтону (1:2), пишет 24 Канал.

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"Вишни" против "мерсисайдцев"

В последних двух поединках английского первенства команда во главе в защите с Ильей Забарным разгромила Ньюкасл 1:4 и Ноттингем Форест 5:0. "Вишни" с 40 баллами вплотную приблизились к зоне еврокубков – 7-я позиция. Столько же пунктов набрало Челси, которое идет 6-м, а это зона квалификации Лиги конференций.

От третьего места, которое неожиданно занимает Ноттингем, Борнмут отделяет лишь 4 балла.

Ливерпуль уверенно сохраняет лидерство в таблице АПЛ – 53 набранных очка. Более того, "мерсисайдцы" еще и имеют поединок в запасе (против Эвертона).

Ближайшая очная встреча Борнмута и Ливерпуля станет для клубов лишь 22-й в истории их противостояний. Перед поединком "мерсисайдцы" обладают бешеным преимуществом по количеству побед над следующим соперником – 17 побед. Зато "вишни" лишь дважды торжествовали во встречах против Ливерпуля. Еще два матча сводились к ничьей.

Обратите внимание! Матч Борнмут – Ливерпуль начнется 1 февраля в 17:00 (по Киеву).

Прогноз от Favbet

Ливерпуль – фаворит этого противостояния несмотря на то, что команда будет играть на выезде. Коэффициент на победу гостей – 1,73. В то же время победа Борнмута Ильи Забарного оценена в 4,90. Ничья – 4,55.

Двойной шанс хозяев (победа или ничья) – 2,36.

Вероятно, что оба клуба порадуют фанатов своими голами – 1,52. Скорее всего, что "мерсисайдцы" первыми размочат нули на табло "Vitality Stadium" – 1,57. Параллельно на первый гол в матче от хозяев поля стоит коэффициент 2,64.

Какие шансы увидеть пенальти в поединке? Будет 11-метровый – 2,80, не будет – 1,40.

Кто может отличиться в матче? Лучшие шансы есть у лидера Ливерпуля Мохаммеда Салаха – 2. Зато больше всего шансов записать свою фамилию в финальный протокол встречи в составе Борнмута имеет 25-летний Джастин Клюйверт – 3,50.

Также неплохие шансы забить в ворота "вишен" имеют еще трое игроков гостей: Дарвин Нуньес (2,30), Луис Диас (2,50) и Коди Гакпо (3).