Гранд АПЛ зробив пропозицію Борнмуту щодо трансферу Забарного: відома відповідь

Ілля Забарний вже в нинішнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Своєю грою він привернув до себе увагу низки європейських грандів.

Головним фаворитом на нього вважається ПСЖ. Однак чинному переможцю Ліги чемпіонів поки не вдалося домовитися з Борнмутом, чим намагаються скористатися інші клуби, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Джеймса Вільяма.

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Хто зробив пропозицію щодо трансферу Забарного

Зокрема, на горизонті з'явився Ліверпуль. "Червоні" тривалий час стежили за прогресом Іллі Забарного й вирішили зробити офіційну пропозицію.

Чемпіон АПЛ запропонував 30 мільйонів фунтів стерлінгів і Джо Гомеса. Проте Борнмут відхилив цю пропозицію, адже вона є гіршою, ніж у ПСЖ, яку "вишні" також не поспішають приймати.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні. В них він відзначився одним асистом.

Цікаво. Також на українського захисника претендує найбагатший клуб світу. Була інформація, що для нього гравець Борнмута є пріоритетною ціллю.

Нагадаємо, що на початку літа Ілля Забарний вперше вивів збірну Україну на поле з капітанською пов'язкою. Він став наймолодшим капітаном "синьо-жовтих" за 32 роки.