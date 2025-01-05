Велика заслуга Забарного: Борнмут установив клубний рекорд в АПЛ після перемоги над Евертоном

У суботу, 4 січня, було зіграно матчі 20 туру Англійської Прем'єр-ліги. В одному з них відбулося українське дербі між Борнмутом Іллі Забарного й Евертоном Віталія Миколенка.

Обидва футболісти провели на полі весь поєдинок. Врешті-решт "вишні" здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

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Неймовірна серія

Завдяки цьому результату Борнмуту підкорилося історичне досягнення. Команда Іраоли не програє в АПЛ вісім поспіль матчів, що є новим клубним рекордом, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі "вишень".

Така серія дозволила Борнмуту піднятися вже на сьоме місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. Після 20 турів він має у своєму активі вже 33 очки та лише на три залікові пункти відстає від зони Ліги чемпіонів.

Востаннє "вишні" поступалися 23 листопада в домашньому поєдинку проти Брайтона (1:2). Після цього вони здобули п'ять перемог і тричі зіграли внічию.

До слова. Важливу роль в успіхах своєї команди відіграв захисник збірної України Ілля Забарний. Він провів кожен матч чемпіонату в нинішньому сезоні від першої та до останньої хвилини.

Зазначимо, що в наступному турі АПЛ Борнмут зіграє на виїзді проти Челсі. Гра відбудеться 14 січня та розпочнеться о 21:30.