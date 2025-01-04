Крістал Пелас – Челсі 1:1

Голи: Матета, 82 – Палмер, 14.

В чемпіонаті Англії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 20 туру АПЛ. У суботу, 4 січня, свої зустрічі провели Арсенал та Челсі, які мріють нав'язати Ліверпулю боротьбу за чемпіонство, повідомляє 24 Канал.

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"Сині" вже місяць вимушені обходитися без Михайла Мудрика, який здав позитивний тест на допінг. Хоч українець і не був визначальним гравцем Челсі в АПЛ, але саме після його бану команда Марески потрапила у чорну смугу.

Наприкінці грудня лондонці набрали всього один бал у трьох матчах. Продовжилась серія невдач і у 2025 році, адже Челсі не зміг здолати на виїзді аутсайдера Крістал Пелас.

У першому таймі Палмер вивів "синіх" вперед, але розвинути свій успіх команда не змогла. "Орли" ж покарали Челсі за це і на 82 хвилині забили у прекрасній контратаці в пас зусиллями Матети.

ВІдеоогляд матчу Крістал Пелас – Челсі:

Брайтон – Арсенал 1:1

Голи: Жоау Педру, 61 (пен) – Нванері, 16.

Арсенал також не зміг вдало розпочати 2025 рік. Команда Мікеля Артети гостювала на полі Брайтона та також змогла заробити лише один бал.

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Рахунок відкрили лондонці завдяки голу Нванері, але в середині другого тайму Брайтон зміг заробити пенальті. Саліба зіграв головою в голову суперника і Жоау Педру реалізував вирок.

Що стосується Олександра Зінченка, то українець знову не потрапив в основу Арсеналу. Ба більше, наш земляк навіть не вийшов на поле і це наштовхує на думки про необхідну якомога швидшу зміну клубу.

Осічки лондонських клубів ще більше відкривають перед Ліверпулем дорогу до чемпіонства. Арсенал тепер відстає на 5 очок, а Челсі – на 9. Але при цьому мерсисайдці зіграли аж на два матчі менше, тому за втраченими переважають усіх переслідувачів більше ніж на десять балів.

Відеоогляд матчу Брайтон – Арсенал: