Мохамед Салах став культовим гравцем для Ліверпуля та залишається його лідером цього сезону. Втім вже влітку у єгиптянина завершується контракт із "червоними".

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Останній рік ходило чимало чуток про переговори між клубом та 32-річним гравцем щодо пролонгації угоди. Проте сам Мохамед підтвердив, що сторони не наблизились до консенсусу.

Ба більше, нападник заявив, що це його останній рік в Ліверпулі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports. При цьому Салах не сказав остаточно, що відмовиться від підписання угоди.

Хочу виграти АПЛ з Ліверпулем. Це мій останній рік у клубі, тому хочеться зробити щось особливе для міста. Поки що – так, це останні пів року. У переговорах немає жодного прогресу. Ми далекі від цього. Тож нам просто залишається чекати та дивитися, що буде,

– заявив Салах.

Відзначимо, що Мохамед перебрався в Ліверпуль у 2017 році з Роми за 42 мільйони євро. За цей час нападник забив 231 гол за "червоних" у 375 матчах, а також виграв вісім трофеїв. Серед них – перемоги в АПЛ, Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

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Цього сезону єгиптянин особливо запалює за Ліверпуль, оформивши 20 голів та 17 асистів. Мерсисайдці впевнено лідирують в АПЛ та Лізі чемпіонів, вигравши 23 з 27-ми матчів у всіх турнірах.