Суперкомп'ютер спрогнозував кінцеві результати футбольного сезону на Туманному Альбіоні. МанЮнайтед може повторити антирекорд, повідомляє 24 канал із посиланням на Boylesports.

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Прогноз суперкомп'ютера

Для визначення остаточної турнірної таблиці АПЛ сезону-2024/2025 суперкомп'ютер проаналізував кожен матч чемпіонату 10 тисяч разів. Манчестер Юнайтед може опинитись поза єврокубками.

Наразі "червоні дияволи" посідають 14-ту сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі лише 22 пункти. "Манкуніанці" можуть повторити власний антирекорд, зазнавши 14 поразок у чемпіонаті країни.

За прогнозами Манчестер Юнайтед може завершити сезон Англійської Прем'єр-ліги аж на 13 місці. Що підкреслює вкрай складні часи для "червоних дияволів" в історії клубу.

Кінцева таблиця АПЛ від суперкомп'ютера / Скриншот з сайту Boylesports

Така таблиця не сподобається також Манчестер Сіті. Адже чинний чемпіон за результатами від суперкомп'ютера опиниться на четвертій сходинці в кінці сезону 2024/2025.