Шахтар втратив бразильського форварда напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів

У середу, 29 січня, відбудуться матчі 8-го туру Ліги чемпіонів-2024/25. Донецький Шахтар на виїзді зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Команда Маріно Пушича зберігає примарні шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Для цього "гірникам" потрібно обов'язково перемагати Боруссію Дортмунд, пише 24 Канал.

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Кадрові проблеми "гірників"

Напередодні поєдинку Шахтар залишився з одним номінальним форвардом. За інформацією ТаТоТаке, бразилець Егіналду, який грав нападника у матчі з Брестом (2:0), зазнав травми. Через пошкодження задньої поверхні стегна 20-річний футболіст пропустить від двох до трьох тижнів.

Медичний штаб донеччан дає більш оптимістичний прогноз – бразилець повернеться до тренувань через 10 днів. Однак він все одно не встигне відновитися до гри у Дортмунді.

Таким чином, Шахтар залишився з одним номінальним центрфорвардом – Лассіною Траоре. Ще раніше команду покинув Данило Сікан, який став гравцем турецького Трабзонспора.