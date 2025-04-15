Боруссія видала суперматч проти Барселони, але не змогла вибити її з Ліги чемпіонів
- Боруссія Дортмунд перемогла Барселону з рахунком 3:1.
- Хет-трик оформив Серу Гірассі, тоді як Рамі Бенсебаїні забив автогол.
- Завдяки перемозі 4:0 у першому матчі Барселона пройшла до півфіналу Ліги чемпіонів.
Каталонська команда мала запас у чотири м'ячі перед матчем-відповіддю проти Боруссії. Це дозволило Барселоні програти в Дортмунді, але все одно залишитися в Лізі чемпіонів.
Боруссія Д – Барселона 3:1
Голи: Гірассі, 10 (пен), 49, 76 – Бенсебаїні, 54 (автогол).
Ліга чемпіонів 2024-2025 виходить на фінішну пряму. У вівторок, 15 квітня, відбулись два матчі-відповіді 1/4 фіналу. В одному із них дортмундська Боруссія приймала Барселону, повідомляє 24 Канал.
До теми Суперкомп'ютер назвав фаворита ЛЧ-2024/2025 після перших матчів 1/4 фіналу
Потужна Боруссія на старті
По суті, доля путівки у півфінал вирішилась ще у першій грі. Каталонці були на голову сильнішими за гостей з Німеччини, що вилилось аж у чотири "сухих" голи у ворота Кобеля.
Тож у домашній зустрічі Боруссії допомогло б хіба що диво. Тим не менше, саме дортмундцям вдалось відкрити рахунок. На дев'ятій хвилині Щенсни скосив у власному майданчику Гросса, за що господарі отримали право на пенальті.
Відео голу Гірассі з пенальті:
Його ефектно реалізував Гірассі. Загалом Боруссія здивувала у першому таймі, адже не дала Барсі створити жодного моменту. При цьому Щенсни був вимушений зробити аж сім сейвів до перерви. Реальні шанси відзначитися мали Баєр, Адеємі та Бенсебаїні.
Втім у першому таймі німцям вдалось забити лише раз, тому їх шанси з часом танули. Поновились надії після другого м'яча від Гірассі, який той забив після кутового та скидки Бенсебаїні.
Другий гол Боруссії:
Читайте також Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо
Фатальний автогол
Втім вже за кілька хвилин алжирець став антигероєм битви, зрізавши м'яч у свої ворота після прострілу Ферміна Лопеса. Цей гол змушував Боруссію забивати ще тричі.
Автогол від Бенсебаїні:
Барсі вдалось вирівняти гру, а дортмундці взяли час на перепочинок. Інтрига поновилась на 76 хвилині, коли Гірассі вдалось оформити хет-трик. Араухо після прострілу невдало вибив м'яч прямо в ноги Серу, якому залишалось лише розстріляти ворота Щенсни.
Як Гірассі оформив хет-трик:
Боруссія на куражі продовжила тиск, проте захист каталонців не дав супернику забити ще бодай раз. Хоча класний момент був у Свенссона, а Брандт навіть зміг відзначитися. Проте перед цим у партнера по команді був офсайд.
Таким чином, каталонці проходять у півфінал, проте їх гра на "Сігнал Ідуна Парк" викликає певні занепокоєння у фанатів команди. Наступним суперником Барселони стане Баварія або Інтер.