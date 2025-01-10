Чемпіонська гонка триває: Баєр переміг Боруссію у вогняному матчі Бундесліги з п'ятьма голами

Підопічні Хабі Алонсо мріють про другий поспіль чемпіонський титул. У матчі на полі дортмундців Баєр мав грати на перемогу, що і показав зі старту гри.

Боруссія Дортмунд – Баєр 2:3

Голи: Байно-Гіттенс, 12, Гірассі, 79 – Телла, 1, Шик, 8, 19.

У п'ятницю, 10 січня, відновився розіграш чемпіонату Німеччини 2024-2025. Вже у перший же день вікенду відбувся центральний матч 17 туру, в якому дортмундська Боруссія приймала Баєр, повідомляє 24 Канал.

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Потужний старт у Дортмунді

"Джмелі" не надто вдало проводять поточний сезон у Бундеслізі. Команда Нурі Шахіна виграли лише сім з 15-ти матчів та достроково випала із чемпіонської гонки.

Ба більше, дортмундці ще мають вибороти путівку в Лігу чемпіонів, адже на зимову паузу команда пішла шостою. Баєр же після сенсаційного чемпіонства намагається не здавати позиції та нав'язувати конкуренцію Баварії.

Для продовження гонитви леверкузенцям треба було здобувати три очки на "Сігнал Ідуна Парк". І підопічні Алонсо взялись за справу із самого старту.

Вже на 25-ій секунді зустрічі Андріх скористався осічкою захисників Боруссію та віддав на Теллу. Нігерієць красивим дальнім ударом не залишив шансів Кобелю. А вже за сім хвилин за справу взявся Шик.

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Чеський форвард подвоїв перевагу гостей після відмінного прострілу від Інкап'є. А згодом Патрік оформив дубль, замкнувши подачу Фрімпонга. Між голами Шика Боруссії вдалось розмочити рахунок.

Баєр втримав перемогу

Захисники Баєра забули на дальній стійці Байно-Гіттенса, який впритул розстріляв ворота після подачі. Такий потужний старт дозволив Баєру левову частку матчу грати від оборони. Боруссія ж більше володіла м'ячем та намагалась загострювати біля воріт Градецкі.

Непогані моменти мали Адеємі та Баєр, але скоротити відставання до мінімального вдалось Гірассі. Гвінеєць точно пробив з пенальті. Дортмунд намагався вирвати нічию, проте Баєру вдалось втримати переможний результат.

До слова, українець Артем Степанов просидів усю гру на лаві запасних. Перемога дозволяє "фармацевтам" скоротити відставання від Баварії до одного очка, але мюнхенці свою гру 16 туру ще не провели.