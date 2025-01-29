Боруссія Д – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів 2024-2025

Донецький Шахтар та дортмундська Боруссія зіграють матч в рамках Ліги чемпіонів 29 січня 2024 року. Трансляцію гри в Дортмунді можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 29 січня, в Лізі чемпіонів пройде матч 8 туру за участю донецького Шахтаря. Чемпіон України проведе виїзну гру проти дортмундської Боруссії, повідомляє 24 Канал.

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Шансів майже немає

Донецький клуб зберіг шанси на вихід у плей-оф, проте вони досить примарні. Шахтар йде 27-им, відстаючи від прохідної зони на три бали. Тож для збереження надії команді Пушича треба перемагати в Дортмунді.

При цьому "гірникам" необхідна якомога крупніша перемога, адже різниця м'ячів у них вкрай жахлива. Проте і це не гарантує Шахтарю успіх, адже потрібне виконання ще трьох умов у паралельних зустрічах:

непрограш Брюгге проти Манчестер Сіті

непрограш Мілана проти Динамо Загреб

перемога ПСЖ над Штутгартом як мінімум у 4 м'ячі

Боруссія ж у свою чергу вже гарантувала собі місце у плей-оф, але ще сподівається зачепитися за топ-вісімку. Наразі команда йде 14-ою, лише в одному балі позаду омріяного місця. Саме вісім найкращих команд напряму потраплять в 1/8 фіналу.

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Де дивитися

Матч Боруссія Дортмунд – Шахтар онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 22 січня о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні в Дортмунді.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Боруссія Дортмунд – Шахтар. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.