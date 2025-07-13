Перформанс року: боєць UFC після перемоги зняв труси та зателефонував Трампу – відео шаленства

У суботу, 12 липня, у Нешвіллі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ESPN 70. Головною його подією на Bridgestone Arena став поєдинок Дерріка Льюїса проти Таллісона Тейшейри.

Американець знищив до того непереможного бразильця вже на першій хвилині бою. Після цього він влаштував яскравий перфоманс, який будуть обговорювати ще довго, повідомляє 24 Канал.

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Що зробив Льюїс після битви?

Одразу після перемоги Деррік почав показувати жест з ножем біля шиї та стріляти в суперника з невидимого лука.

Відео бою та початку перформансу від Дерріка Льюїса

Потім він зняв шорти, довго ними розмахував і побіг у куток Тейшейри. Там американський боєць почав демонструвати собаку, яка начебто сходила в туалет і закопує все в пісок.

Деррік Льюїс показує похід собаки в туалет: дивіться відео

На цьому епатажний спортсмен не думав зупинятися. Поки суддя готувався оголосити переможця, він на декілька секунд зняв труси та показав дупу фанатам.

Боєць UFC Льюїс зняв труси перед глядачами: дивіться відео

А вже під час оголошення переможця Деррік Льюїс взяв телефон в очільника UFC Дейни Вайта та розмовляв із президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен заявив, що тема розмови є секретною, але загадково додав, що стосувалася вона терористів.

Деррік Льюїс розмовляє з Дональдом Трампом: відео

До слова. Під час інтерв'ю у Льюїса запитали, кого б він хотів бачити своїм наступним суперником. Він жартома відповів, що свою дружину.

Нагадаємо, що раніше під час одного з турнірів зі змішаних єдиноборств "епічним" перформансом відзначився росіянин Іван Паршиков. Він хотів яскраво відсвяткувати перемогу, а врешті-решт отримав удар струмом.