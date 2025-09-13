Українські гімнасти не виступатимуть у Парижі на Кубку світового виклику. Причиною стали подвійні стандарти Міжнародної федерації гімнастики, яка допустила зашкварну спортсменку.

Українські спортсмени продовжують вимагати відсторонення росіян від міжнародних змагань. Новим приводом для протестів став крупний турнір зі спортивної гімнастики, повідомляє 24 Канал з посиланням на International Gymnast Media.

До теми У Росії звинуватили Дерюгіну та Україну у "міжнародному тероризмі"

Чому Україна бойкотує?

У ці вихідні, 13-14 вересня, в Парижі проходить Кубок світового виклику. Перед змаганням були опубліковані заявкові стартлисти учасників змагання. Від збірної України мали взяти участь наступні спортсмени:

Назар Чепурний

Богдан Супрун

Владислав Грико

Ігор Дищук

Вікторія Іваненко

Дар'я Чорна

Діана Лобок

Проте всі українські учасники зникли зі списку учасників. Раніше голова федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна заявляла, що організації розглядає можливість бойкоту турніру.

Причиною вона називала ігнорування Міжнародною федерацією гімнастики власних правил щодо допуску нейтральних спортсменів. Схоже, що ФГУ не влаштовує присутність у списку Ангеліни Мельникової.

Читайте також Підтримує війну та партію Путіна: російську гімнастку допустили до турніру в Парижі

І справді, нейтральність росіянки викликає багато питань.25-річна дівчина належить до місцевого ЦСКА, підтримує режим Путіна та навіть брала участь у місцевих виборах у Воронежі від провладної партії "Єдина Росія".