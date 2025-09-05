Путінського міністра Михайла Дегтярьова обурили слова президентки Федерації гімнастики України Ірини Дерюгіної про бойкот Кубка світу 2025 через участь росіянки Ангеліни Мельникової. "Нейтральна" спортсменка виступає за клуб загарбницької армії ЦСКА та відкрито підтримує війну у соціальних мережах, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

У чому міністр Росії звинувачує Україну?

Дегтярьов поскаржився пропагандистам з Матч ТВ на "українське лобі", яке чинить тиск на міжнародні організації. Начебто через такі дії російські спортсмени зазнають утисків.

Під час свого спічу затятий путініст згадав президента УЄФА та нещодавній чемпіонат світу з фехтування у Грузії.

"У промовах глави УЄФА Александера Чеферіна відчувається тривога за тиск, який чинить на всіх членів виконкому УЄФА українське лобі, що займається спортивним бандитизмом. Тільки-но наші фехтувальниці поїхали на чемпіонат світу в Грузію, одразу почався тиск: під вікнами галас, запускають у вікна олімпійським чемпіонкам із Росії феєрверки. Це теж прояв міжнародного спортивного тероризму, що виходить з України", – заявив Дегтярьов.

Представник російської влади вчергове продемонстрував своє невігластво. Санкції на російський спорт накладені через війну проти України, а не завдяки міфічному лобі. Крім того, представників країни-агресорки допускають до змагань в індивідуальних видах спорту, але в нейтральному статусі та за умови непідтримки війни в Україні.

Чому Дерюгіна закликала бойкотувати Кубок світу?

У квітні 2025 року Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дозволила російським та білоруським спортсменам брати у змаганнях в "нейтральному" статусі. Попередня заборона тривала з березня 2022 року.

У серпні 2025 року FIG підтвердила реєстрацію п'ятьох російських та білоруських гімнасток у Кубку світового виклику в Парижі.

Серед допущених до змагань опинилася Ангеліна Мельникова, яка використовує символіку "Z" та була кандидаткою у депутати від "Єдиної Росії".

Президентка Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна звернулася до FIG з проханням перевірити росіянку на відповідність вимогам нейтральності.

Якщо FIG не відреагує на протест, то українські спортсменки можуть відмовитися від участі в змаганнях.

