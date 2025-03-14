14 березня, 21:16
На війні загинув ультрас Буковини Юрій Турлай
Основні тези
- На війні загинув військовослужбовець та вболівальник клубу Буковина Юрій Турлай.
- Юрій Турлай служив у 107-й Чернівецькій бригаді територіальної оборони та 103-й бригаді, виконуючи завдання на території Сумщини.
- Попрощалися з ним у Чернівцях 12 березня 2025 року.
Фанатський рух Буковини сколихнула жахлива звістка. На війні проти Росії загинув військовослужбовець та вболівальник клубу Юрій Турлай.
У середу, 12 березня, у Чернівцях попрощалися з Юрієм Турлаєм. Військовослужбовцю було 40 років, пише 24 канал з посиланням на ФК Буковина.
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Що відомо Юрія про Турлая
Звістка про його загибель надійшла 8 березня 2025 року.
Андрій Турлай добровільно вступив до 107-ї Чернівецької бригади територіальної оборони, а пізніше боровся у складі 103-ї бригади.
Він виконував бойове завдання на території Сумщини.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Турлая. Вічна пам'ять захиснику України!