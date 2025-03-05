Саудівський клуб готовий заплатити шалені кошти за зірку Реала
- Саудівський клуб зробив пропозицію Реалу щодо трансферу Браїма Діаса
- Браїм Діас провів 36 матчів за Реал у поточному сезоні та забив 6 голів і зробив 7 передач.
Клуби Саудівської Аравії продовжують заманювати зірок європейського футболу у власний чемпіонат. Цього разу під приціл потрапив гравець мадридського Реала.
У сферу інтересів неназваного саудівського клубу потрапив півзахисник "вершкових" Браїм Діас. Марокканець може покинути мадридський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.
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Скільки саудити пропонують за Діаса
Браїм Діас не є основним гравцем Реала. Проте марокканський півзахисник чудово використовує ігровий час, який йому надає Карло Анчелотті.
Однак все ж велика конкуренція у "Королівському клубі" може відіграти значну роль у майбутньому Діаса. Тому 25-річний півзахисник може задуматись над зміною команди.
Стало відомо, що неназваний клуб з Саудівської Аравії зробив пропозицію Реалу стосовно трансферу марокканського півзахисника. "Вершкові" можуть отримати 80 мільйонів євро за перехід Діаса.
У поточній кампанії Браїм Діас зіграв у 36 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку марокканського півзахисника мадридців шість голів та сім результативних передач.