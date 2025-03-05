Саудівський клуб готовий заплатити шалені кошти за зірку Реала

Клуби Саудівської Аравії продовжують заманювати зірок європейського футболу у власний чемпіонат. Цього разу під приціл потрапив гравець мадридського Реала.

У сферу інтересів неназваного саудівського клубу потрапив півзахисник "вершкових" Браїм Діас. Марокканець може покинути мадридський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

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Скільки саудити пропонують за Діаса

Браїм Діас не є основним гравцем Реала. Проте марокканський півзахисник чудово використовує ігровий час, який йому надає Карло Анчелотті.

Однак все ж велика конкуренція у "Королівському клубі" може відіграти значну роль у майбутньому Діаса. Тому 25-річний півзахисник може задуматись над зміною команди.

Стало відомо, що неназваний клуб з Саудівської Аравії зробив пропозицію Реалу стосовно трансферу марокканського півзахисника. "Вершкові" можуть отримати 80 мільйонів євро за перехід Діаса.

У поточній кампанії Браїм Діас зіграв у 36 матчах за Реал в офіційних турнірах. На рахунку марокканського півзахисника мадридців шість голів та сім результативних передач.