Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вирішив порвати з парубоцьким життям. 23-річний футболіст зробив пропозицію руки і серця популярній блогерці Даші Квітковій.

6 вересня стало поворотним у стосунках Володимира Бражка та Даші Квіткової. Зірка Динамо подарував коштовну обручку своїй нареченій та зробив пропозицію, пише 24 Канал.

Як Квіткова відреагувала на пропозицію Бражка?

У цей день Бражко запросив кохану у гольф-клуб. Саме там хавбек Динамо зробив пропозицію Даші. Популярна блогерка була на сьомому небі від щастя та відповіла: "Тисячу разів "так". Володимир теж був не менш красномовним: "Найбажаніше “Так”".

Бражко освідчився Квітковій / фото з інстаграму блогерки

Де зараз Бражко та чому не у таборі збірної України?

Взимку 2025 року Володимир Бражко міг стати гравцем англійського Вулверхемптона. "Вовки" пропонували за опорного хавбека 20 мільйонів євро. Однак керівництво столичного клубу відмовило представнику АПЛ.

Володимир сильно засмутився, що його не відпустили до Англії. Півзахисник програв конкуренцію у складі Миколі Михайленку та все частіше опинявся на лаві запасних.

Через зменшення ігрової практики Бражко випав з основної обойми збірної України. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров не викликав півзахисника на вересневі матчі відбору на ЧС-2026, залишивши його в резервному списку.

Бражко опинився поза заявкою / фото Getty Images

Втім, завдяки цій паузі у виступах за збірну Володимир встиг зробити пропозицію коханій Даші.

Зазначимо, що контракт Бражка з "біло-синіми" чинний до 30 червня 2030 року. Орієнтовна вартість футболіста за даними Transfermarkt становить 12 мільйонів євро. Після продажу Владислава Ваната до Жирони, Володимир Бражко став найдорожчим гравцем Динамо та найбільшим активом клубу. Ось такий коштовний діамант дістався Даші Квітковій.

Як розвивалися стосунки Бражка і Квіткової?

Вперше про роман Даші Квіткової та Володимира Бражка стало відомо у травні 2025 року. Тоді підписники зірок здогадалися про їхні стосунки після публікації загадкових фото у соцмережах.

Тоді дехто сумнівався, що їхні відносини зайдуть так далеко через різницю у віці: Володимиру наразі 23 роки, а Даші – 27.

Крім того, відома блогерка виховує 4-річного сина від попереднього шлюбу. Проте Володимир швидко знайшов спільну мову з маленьким Левом.

У червні Квіткова проводжала Бражка на молодіжне Євро-2025. Тепер вже стало зрозуміло про серйозні стосунки у закоханих.

9 липня Бражко опублікував спільне фото з Квітковою, поклавши край усім чуткам.

Логічним продовженням історії кохання стала пропозиція, яку зробив Бражко Квітковій.

Квіткова в обіймах Бражка / фото з інстаграму блогерки