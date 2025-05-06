Зіркова топ-збірна, яка вигравала на чемпіонатах світу, погодилась зіграти матч проти Росії

Вінісіус і компанія вже цієї осені можуть завітати в гості до країни-терористки. Бразильці готові відгукнутися на пропозицію росіян провести спаринг.

З початком повномасштабної війни в Україні російський футбол опинився в ізоляції. Місцеві клуби не допускають до єврокубків, а збірна вимушена грати лише товариські зустрічі.

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Ганебний хід топ-збірної

При цьому мало хто з престижних команд готовий грати зі збірною Росії. До прикладу, за останні три роки з європейських країн на спаринг із терористами погодились лише Білорусь та Сербія.

Втім вже цієї осені росіяни можуть заманити до себе топ-команду, повідомляє 24 Канал з посиланням на band.com.br. У жовтні або листопаді збірна Бразилії може завітати до країни-агресорки.

Місцеві ЗМІ отримали доступ до листувань місцевої федерації футболу з Російським футбольним союзом. В одному з листів бразильці дали згоду на товариський матч проти терористів. Зазначимо, що наразі із росіянами грали наступні команди:

Сербія

Іран

Білорусь

Нігерія

Камерун

Єгипет

Замбія

Кенія

Катар

Киргизстан

Узбекистан

Таджикистан

Ірак

Куба

В'єтнам

Бруней

Сирія

Гренада

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Нагадаємо, що Бразилія є однією з найтитулованіших команд світу. Команда п'ять разів вигравала чемпіонат світу, чотири рази – Кубок конфедерацій і 9 разів – Копа Америка.

Зараз же у відборі на ЧС-2026 бразильці не надто вдало виступають. За чотири тури до завершення кваліфікації "селесао" посідають 4 місце. Через погані результати нещодавно місцева федерація звільнила головного тренера Доріваля Жуніора.