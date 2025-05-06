С началом полномасштабной войны в Украине российский футбол оказался в изоляции. Местные клубы не допускают к еврокубкам, а сборная вынуждена играть только товарищеские встречи.

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Позорный ход топ-сборной

При этом мало кто из престижных команд готов играть со сборной России. К примеру, за последние три года из европейских стран на спарринг с террористами согласились только Беларусь и Сербия.

Впрочем, уже этой осенью россияне могут заманить к себе топ-команду, сообщает 24 Канал со ссылкой на band.com.br. В октябре или ноябре сборная Бразилии может посетить страну-агрессора.

Местные СМИ получили доступ к перепискам местной федерации футбола с Российским футбольным союзом. В одном из писем бразильцы дали согласие на товарищеский матч против террористов. Отметим, что сейчас с россиянами играли следующие команды:

Сербия

Иран

Беларусь

Нигерия

Камерун

Египет

Замбия

Кения

Катар

Кыргызстан

Узбекистан

Таджикистан

Ирак

Куба

Вьетнам

Бруней

Сирия

Гренада

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Напомним, что Бразилия является одной из самых титулованных команд мира. Команда пять раз выигрывала чемпионат мира, четыре раза – Кубок конфедераций и 9 раз – Копа Америка.

Сейчас же в отборе на ЧМ-2026 бразильцы не слишком удачно выступают. За четыре тура до завершения квалификации "селесао" занимают 4 место. Из-за плохих результатов недавно местная федерация уволила главного тренера Дориваля Жуниора.