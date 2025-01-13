Невдаха гри: воротар відбив пенальті, але під час його святкування пропустив гол – епічне відео

У суботу, 11 січня, відбувся матч між Атлетіко Паранаенсе та Параною у рамках 1-го туру групового раунду Ліги Паранаенсе (Бразилія).

У першому таймі команди на обох забили лише один гол. У компенсований до тайму час зробили це футболісти Парани. Гостей уперед вивів Біттенкурт да Сілва, повідомляє 24 Канал.

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Поплатився за завчасне святкування

Господарі змогли відігратись лише по ходу другої 45-хвилинки. Після 60-ї хвилини Атлетіко Паранаенсе заробило право на пенальті. Однак гравець господарів не зміг вийти переможцем із дуелі проти 31-річного голкіпера Парани Габріеля Гаспаротто. Останній вгадав напрямок удару та парирував 11-метровий.

Воротар Парани емоційно відреагував на відбитий пенальті. Після чого в одну секунду перетворився із головного героя своєї команди у головного невдаху. Поки Гаспаратто святкував, м'яч від поперечини повернувся у поле, а Лукас Ді Йоріо був першим на нього та добив круглого вже у порожні володіння гостей.

Цей епізод став не лише фатальним для голкіпера, а й ключовим в усьому поєдинку. Рахунок став рівний 1:1. А вже трохи більше, як через 10 хвилин Паласіос вивів Атлетіко уперед 2:1, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

Відеоогляд матчу (момент із 1:11)

Атлетіко Паранаенсе вже у другому очному матчі поспіль перемагає Парану. Взагалі Парана востаннє перемагала цього суперника ще у 2017-му році (1:0).