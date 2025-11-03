Бразильці Шахтаря потролили захисника Динамо через його образливі слова про "пародію"

У рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу донецький Шахтар вдруге поспіль у поточному сезоні-2025/2026 зустрівся із київським Динамо. "Гірникам" вдалось взяти реванш у киян за поразку в 1/8 фіналу Кубка України.

Поєдинок закінчився з рахунком 3:1 на користь донецького клубу. Після переможного матчу бразильські легіонери Шахтаря зробили спільне фото у роздягальні, яким відповіли на образу зі сторони центрального захисника Динамо Дениса Попова, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм Ізакі.

Як бразильці Шахтаря відповіли Попову?

Бразильці донецького клубу поширили спільну світлину у своїх соцмережах, додавши підпис: "Fake Brazilians".



Відповідь бразильців Шахтаря для Попова / Скриншот із інстаграму Ізакі

Цікаво, що два із трьох голів донеччан забивали якраз бразильці. Вже на 3-й хвилині Егіналду швидко розмочив нулі на табло "Арени Львів", а на старті другого тайму Невертон вдруге у цьому матчі вивів "гірників" уперед 2:1. Ще один м'яч у власні ворота відправив Владислав Кабаєв, який поставив крапку у поєдинку 3:1.

Що сказав Попов у сторону бразильців Шахтаря?

Після матчу Кубка України-2025/2026, у якому Динамо вибило Шахтар вже на стадії 1/8 фіналу, Денис Попов некрасиво висловився про бразильських гравців "гірників".

Центральний захисник киян у коментарі Футбольному Сектору порівняв нинішніх бразильців Шахтаря із їх земляками, які раніше виступали за донеччан. Попов назвав це все "пародією на той Шахтар".

2 листопада легіонери донецького клубу відповіли Попову.

Водночас головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував образливі слова захисника Динамо.

Відзначимо, що завдяки перемозі Шахтар збільшив свою перевагу над Динамо у турнірній таблиці вже до чотирьох балів – 24 проти 20-ти очок у киян. У 12-му турі УПЛ-2025/2026 "гірники" зіграють у Львові проти дебютанта першості Полтави (9 листопада), а от команда Олександра Шовковського у цей ігровий день вдома прийме черкаське ЛНЗ.