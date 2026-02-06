"Це код України": дизайнерка Гасанова створила форму для біатлоністів

Збірна України з біатлону отримала парадну форму від бренду GASANOVA. Костюми поєднують класичний дизайн із українськими орнаментами.

Презентація відбулася під час зйомки в Австрії. Про це повідомила власниця бренду Ельвіра Гасанова.

Як виглядають костюми?

Сині силуети з українськими орнаментами символізують гідність і сучасність країни.

У новій колекції GASANOVA кожен візерунок має сенс і силу. Як пояснює сам бренд

Стилізований український орнамент – як дерево життя: про землю, що тримає. Про гілки, що тягнуться вгору. Про покоління, які не ламаються. Золото – про гідність. Графіка – про дисципліну. Симетрія – про внутрішній баланс воїна. Це код України, перенесений у тканину. Тихий. Сильний. Нескорений.

– коментує бренд GASANOVA.

У коментарях під постами користувачі залишають позитивні відгуки про нові костюми.

Кого ще зі спортсменів одягала Гасанова?

У 2021 році Ельвіра Гасанова створила чоловічий бренд одягу Damirli.

Як повідомляє vogue.ua, Гасанова також створює костюми для Олександра Усика на публічні заходи перед поєдинками.

Український біатлон на Олімпіаді‑2026