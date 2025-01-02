Брентфорд – Арсенал 1:3

Голи: Мбемо, 13 – Жезус, 29, Меріно, 50, Мартінеллі, 53

У перший день нового 2025-го року відбулось протистояння клубів Єгора Ярмолюка та Олександра Зінченка. Із перших хвилин матчу на полі з'явився лише півзахисник Брентфорда, а Зінченко залишився у запасі "канонірів", пише 24 Канал.

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На 13-й хвилині Брентфорд несподівано повів у рахунку завдяки голу Мбемо.

Однак радість господарів була недовгою. "Бджоли" вели у рахунку лише 16 хвилин, адже на 29-й хвилині Жезус, який роззабивався в останніх поєдинках, зрівняв цифри на табло 1:1.

На перерву колективи пішли за нічийного рахунку.

Не встигли усі уболівальники повернутись на свої місця на трибунах, як Арсенал вперше у цьому матчі повів у рахунку 1:2. Уперед "канонірів" вивів Меріно, який найкраще зіграв поблизу воріт суперника після подачі із кутового. Гравці Брентфорда влаштували справжню "пожежу" у штрафному майданчику та не змогли ліквідувати її.

Ще через три хвилини Арсенал збільшив свою перевагу вже до двох голів. Мартінеллі красиво першим дотиком обробив передачу, а другим потужно пробив повз Флеккена – 1:3.

До фінального свистка більше колективи не забивали. Арсенал із виїзної перемоги розпочав для себе 2025-й рік. Ярмолюк провів весь матч, але не врятував господарів від поразки, а Зінченко вийшов на футбольне поле лише на 90+1 хвилині компенсованого часу.

Команда Мікеля Артети набрала вже 39 балів. Відставання від лідера сезону АПЛ Ліверпуля складає 6 очок. Брентфорд із 24 пунктами йде 12-м.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Арсенал

У рамках наступного 20-го туру АПЛ Арсенал зіграє на виїзді проти Брайтона, а Брентфорд у гостях проти Саутгемптона. Обидва матчі заплановані на 4 січня.