Брентфорд з Ярмолюком переміг Манчестер Юнайтед у гольовій перестрілці з 7 голами
- Брентфорд переміг Манчестер Юнайтед з рахунком 4:3 у матчі з сімома голами, де Єгор Ярмолюк зіграв 68 хвилин.
- Після поразки Манчестер Юнайтед опинився на 15 місці в турнірній таблиці з 39 очками, а Брентфорд на 9 місці з 52 очками.
У 35-му турі Англійської Прем'єр-Ліги Брентфорд на власному полі приймав Манчестер Юнайтед. Суперники потішили футбольних гурманів зливою голів.
Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3
Голи: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Вісса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Діалло, 90+6
У стартовому складі господарів на поле вийшов Єгор Ярмолюк. Українець зайняв місце центрального півзахисника, пише 24 Канал.
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Видовищний матч у Лондоні
Гості швидко відкрили рахунок у матчі. На 14-й хвилині хавбек "червоних дияволів" Маунт отримав пас від Гарначо та відправив м'яч у нижній кут воріт.
"Бджоли" прокинулися на 27-й хвилині. Після метушні у штрафному майданчику у власні ворота зрізав захисник МЮ Люк Шоу.
Завдяки дублю Шаде та голу Вісса "бджоли" довели рахунок до розгромного – 4:1. Проте підопічні Аморіма не здалися та боролися до кінця.
Спочатку Гарначо після передачі Еріксена пробив у праву дев'ятку. А на 6-й компенсованій хвилині гол Діалло звів перевагу Брентфорда до мінімуму. Однак цього не вистачило для камбеку.
Брентфорд здобув перемогу з рахунком 4:3. Єгор Ярмолюк відіграв 68 хвилин та отримав оцінку від WhoScored 6,7 бала.
Відеоогляд матчу Брентфорд – Манчестер Юнайтед
- У турнірній таблиці Брентфорд знаходиться на 9 місці з 52 очками. До зони єврокубків "бджолам" не вистачає 8 балів.
- Манчестер Юнайтед йде на 15 місці. У "червоних дияволів" 39 очок у 35 матчах.