Гравець збірної України віддав дебютний асист в АЛП та поставив на коліна Манчестер Юнайтед
- Єгор Ярмолюк віддав свій перший асист у складі Брентфорда.
- Українець допоміг клубу переграти Манчестер Юнайтед в матчі АПЛ.
Єгор Ярмолюк продовжує закріплюватися в основі Брентфорда. У черговому матчі чемпіонату Англії українець долучився до перемоги над Манчестер Юнайтед.
В чемпіонаті Англії цими вихідними тривають матчі 6 туру АПЛ. Вікенд відкрила гра в Лондоні, де Брентфорд приймав Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.
Як Ярмолюк переграв МЮ?
З перших хвилин у складі господарів вийшов Єгор Ярмолюк. Це було особливо символічно, бо раніше в ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Манчестер Юнайтед до українця.
До слова, також Ярмолюком цікавився Тоттенхем, про що повідомляв TeamTALK. Манкуніанці були фаворитами звітної зустрічі, проте Брентфорд потужно розпочав та вже до 20-ї хвилини вів у рахунку 2:0.
Перед перервою Шешко відіграв один м'яч. А у другому таймі Фернандеш змарнував шанс зрівняти рахунок, схибивши з пенальті. У підсумку Брентфорду вдалось забити ще раз і до цього голу долучився вже Ярмолюк.
Як Ярмолюк віддав асист в матчі проти Манчестер Юнайтед: дивитися відео
У компенсований час Єгор розігнав контратаку та віддав результативну передачу на Єнсена. Той ударом з-за меж карного майданчика поставив остаточну крапку у зустрічі.
Єгор Ярмолюк у Брентфорді
- Українець перебрався у лондонський клуб ще у 2022 році з Дніпра-1. За цей час він провів 74 матчі у складі "бджолярів" згідно з даними Transfermarkt.
- Асист проти Манчестер Юнайтед став першою результативною дією Єгора у Брентфорді. У поточному сезону українець зіграв у всіх матчах АПЛ в основі.
- Ярмолюк також встиг відіграти 17 матчів за молодіжну збірну України. А у 2025 році Єгор дебютував у складі національної команди та вже має у своєму активі чотири гри.
- Перемога над Манчестер Юнайтед дозволила Брентфорду піднятися на 11 місце в турнірній таблиці АПЛ. Манкуніанці ж опустились на 13-ту сходинку.