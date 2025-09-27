Єгор Ярмолюк продовжує закріплюватися в основі Брентфорда. У черговому матчі чемпіонату Англії українець долучився до перемоги над Манчестер Юнайтед.

В чемпіонаті Англії цими вихідними тривають матчі 6 туру АПЛ. Вікенд відкрила гра в Лондоні, де Брентфорд приймав Манчестер Юнайтед, повідомляє 24 Канал.

Як Ярмолюк переграв МЮ?

З перших хвилин у складі господарів вийшов Єгор Ярмолюк. Це було особливо символічно, бо раніше в ЗМІ з'явилась інформація про інтерес Манчестер Юнайтед до українця.

До слова, також Ярмолюком цікавився Тоттенхем, про що повідомляв TeamTALK. Манкуніанці були фаворитами звітної зустрічі, проте Брентфорд потужно розпочав та вже до 20-ї хвилини вів у рахунку 2:0.

Перед перервою Шешко відіграв один м'яч. А у другому таймі Фернандеш змарнував шанс зрівняти рахунок, схибивши з пенальті. У підсумку Брентфорду вдалось забити ще раз і до цього голу долучився вже Ярмолюк.

Як Ярмолюк віддав асист в матчі проти Манчестер Юнайтед: дивитися відео

У компенсований час Єгор розігнав контратаку та віддав результативну передачу на Єнсена. Той ударом з-за меж карного майданчика поставив остаточну крапку у зустрічі.

Єгор Ярмолюк у Брентфорді