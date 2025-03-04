Тренер Бенфіки розповів, чи зіграє Трубін з Барселоною після двох матчів у запасі

У Лізі чемпіонів розпочинається стадія 1/8 фіналу. В одній з пар на цьому етапі між собою зіграють Бенфіка та Барселона.

Перед цим поєдинком відбулася традиційна пресконференція. На ній наставник "орлів" окремо висловився про українського воротаря Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал із посиланням на Record.

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Португалець розраховує на Трубіна

Бруну Лаже підтвердив, що після двох матчів у запасі уродженець Донецька повернеться до стартового складу. Він сподівається, що відпочинок пішов на користь Анатолію та з новими силами українець зможе продемонструвати свій максимум на полі:

Сподіваюся завтра побачити найкращого Трубіна. Він отримав невеликий психологічний і фізичний відпочинок. Анатолій завжди добре показував себе на тренуваннях і в матчах, але нам усім буває потрібен відпочинок. Перерву час від часу отримують усі, а не тільки Трубін, але він є цінним гравцем для команди.

Зазначимо, що перший поєдинок між Бенфікою та Барселоною відбудеться 5 березня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь команди зіграють 11 березня.

До слова. Анатолій Трубін у нинішньому сезоні провів 35 ігор на клубному рівні. Він пропустив 34 м'ячі та 16 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Бенфіка та Барселона вже зустрічалися в основному етапі Ліги чемпіонів-2024/2025. У січні каталонці зробили яскравий камбек і здобули перемогу з рахунком 5:4.