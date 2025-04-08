Інцидент стався в ізраїльському місті Рамат-га-Шарон. Бенаюн був удома разом із родиною, коли до його будинку під'їхав мотоцикліст і кинув гранату у двері, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Жахливих наслідків вдалося уникнути

Вибух спричинив пожежу, яку, завдяки оперативному втручанню пожежників, вдалося швидко погасити. На щастя, внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Сам колишній футболіст вважає, що цей напад був помилковим і ненавмисним. На його думку, граната поцілила в його дім випадково:

Це помилка – не сумніваюся, що граната не була націлена на мій дім. Спершу я подумав, що це вибух газового балона, ми викликали пожежників. Тільки коли поліція виявила рештки гранати, ми зрозуміли, що сталося насправді.

До слова. Поліція розслідує цей інцидент, як кримінальний напад, а не терористичний акт.

Нагадаємо, що Йоссі Бенаюн завершив ігрову кар'єру у 2019 році. Він зіграв 194 матчі в англійській Прем'єр-лізі, де виступав за Ліверпуль, Вест Гем, Челсі й Арсенал. У складі "синіх" він ставав переможцем Ліги Європи.