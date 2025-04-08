Инцидент произошел в израильском городе Рамат-ха-Шарон. Бенаюн был дома вместе с семьей, когда к его дому подъехал мотоциклист и бросил гранату в дверь, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Ужасных последствий удалось избежать

Взрыв вызвал пожар, который, благодаря оперативному вмешательству пожарных, удалось быстро погасить. К счастью, в результате этой атаки никто не пострадал.

Сам бывший футболист считает, что это нападение было ошибочным и непреднамеренным. По его мнению, граната попала в его дом случайно:

Это ошибка – не сомневаюсь, что граната не была нацелена на мой дом. Сперва я подумал, что это взрыв газового баллона, мы вызвали пожарных. Только когда полиция обнаружила остатки гранаты, мы поняли, что произошло на самом деле.

К слову. Полиция расследует этот инцидент, как уголовное нападение, а не террористический акт.

Напомним, что Йосси Бенаюн завершил игровую карьеру в 2019 году. Он сыграл 194 матча в английской Премьер-лиге, где выступал за Ливерпуль, Вест Хэм, Челси и Арсенал. В составе "синих" он становился победителем Лиги Европы.