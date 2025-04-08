Команды сыграли вничью со счетом 0:0. После завершения поединка произошел скандальный инцидент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Недопустимое поведение

Полузащитник "горожан" Джек Грилиш шел в подтрибунное помещение стадиона "Олд Траффорд", когда его позвал один из фанатов "красных дьяволов". После этого присутствующие вокруг стали свидетелями шокирующей сцены.

На английского футболиста было совершено нападение, которое привело к расследованию полиции. Болельщик ударил игрока Манчестер Сити в лицо.

Правоохранители оперативно задержали парня, которым оказался 20-летний житель Дройлсдена Алфи Холт. Ему предъявили официальное обвинение в нападении.

Дело будет рассматривать суд Манчестера в июле. Сейчас Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед от комментариев воздержались, ссылаясь на то, что продолжается следствие, но "красные дьяволы" тесно сотрудничают с полицией.

Важно. Джек Грилиш не получил серьезных повреждений.

Отметим, что в нынешнем сезоне английский футболист провел в составе Манчестер Сити 29 поединков. В них он забил три гола и отдал пять ассистов.

Напомним, что это манчестерское дерби стало последним для Кевина Де Брюйне. Бельгиец покинет "горожан" после кампании-2024/2025.