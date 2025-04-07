Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0

У "горожан" продолжается "черная полоса" в сезоне-2024/2025. Команда имела шанс реабилитироваться и записать несколько дополнительных баллов в свой актив, пишет 24 канал.

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Безголевой матч

С самого начала матча обе команды демонстрировали осторожный подход, избегая рисков и сосредотачиваясь на обороне. На первой минуте Гарначо был сбит Диашем неподалеку от штрафной площади, однако Фернандеш не смог реализовать штрафной удар.

В дальнейшем обе команды создали несколько моментов, но ни один из них не был реализован. Вратарь Манчестер Сити Эдерсон совершил ключевой сейв в конце матча, отразив удар Зиркзее, который вышел на замену.

На протяжении игры команды старались не рисковать идти в атаки, поэтому матч закончился безголевой ничьей.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

Отметим, что в турнирной таблице чемпионата Англии Манчестер Сити остается на пятом месте, в то время как Манчестер Юнайтед продолжает находиться на 13-й позиции, испытывая трудности в текущем сезоне.