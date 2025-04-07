Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:0

У "містян" продовжується "чорна смуга" у сезоні-2024/2025. Команда мала шанс реабілітуватися та записати кілька додаткових балів у свій актив, пише 24 канал.

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Безгольовий матч

Від самого початку матчу обидві команди демонстрували обережний підхід, уникаючи ризиків і зосереджуючись на обороні. На першій хвилині Гарначо був збитий Діашем неподалік від штрафного майданчика, проте Фернандеш не зміг реалізувати штрафний удар.

Надалі обидві команди створили кілька моментів, але жоден із них не був реалізований. Воротар Манчестер Сіті Едерсон здійснив ключовий сейв наприкінці матчу, відбивши удар Зіркзее, який вийшов на заміну.

Протягом гри команди намагалися не ризикувати йти в атаки, тому матч закінчився безгольовою нічиєю.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

Відзначимо, що у турнірній таблиці чемпіонату Англії Манчестер Сіті залишається на п'ятому місці, в той час як Манчестер Юнайтед продовжує перебувати на 13-й позиції, зазнаючи труднощів у поточному сезоні.