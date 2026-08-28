За останні десять років лише одного разу мюнхенський гранд не зміг оформити титул. Амбіції втрутитися у цю приголомшливу статистику точно матимуть дортмундська Боруссія, Баєр і РБ Лейпциг, пише 24 Канал.

Що змінилося у Бундеслізі у новому сезоні

Дещо незвично буде не бачити в еліті німецького футболу Вольфбсург – команда лише вдруге за час свого існування і вперше у ХХІ столітті вилетіла з Бундесліги. Також невдахами минулого сезону стали Гайденгайм і Санкт-Паулі.

Замість них до найвищого дивізіону заходять дві досвідчені команди та один дебютант. Шальке нарешті знову в еліті після трирічної перерви. Падерборн знову спробує зачепитися за першу Бундеслігу. А Ельферсберг став 59-им клубом в історії, який проведе бодай сезон на найвищому щаблі німецького футболу.

Чотири команди позбулися своїх головних тренерів за підсумками минулого сезону. Марія-Луїза Ета більше не буде працювати з чоловічою командою Уніона, натомість очоливши жіночий колектив. Замість неї у столичну команду пішов Мауро Лустрінеллі.

Аді Гюттер повернувся в Айнтрахт – він вже тренував франкфуртців у період з 2018 до 2021 року. Натомість Альберт Рієра залишив посаду за спільною згодою сторін.

Каспер Юльман і Оле Вернер були звільнені з Баєра і Лейпцига відповідно. З "фармацевтами" працюватиме Карлес Мартінес Новель. А "червоних биків" очолив легенда Баварії Мартін Демічеліс.

Чи буде Баварія знову чемпіоном

Трансферне літо чинний володар Срібної салатниці пройшов без втрат своїх зірок. Тільки у Джамаля Мусіали виникла проблема специфічного характеру: виявилося, що у гравця діагностовано неврологічний стан, який може призводити до втрати свідомості на полі. Сам гравець запевняє, що буде грати, і саме футбол дозволяє йому боротися із незвичним захворюванням.

Водночас грошима мюнхенці особливо не розкидались: по 50 мільйонів євро за атакувального хавбека Ісмаеля Сайбарі та захисника Натаніеля Брауна - це за сучасними мірками недорогі придбання.

Стабільність складу, фантастичне тріо Кейн – Діаз – Олісе і тренерська пристрасть Венсана Компані можуть знову зробити свою справу. Дортмунду, Лейпцигу та Леверкузену доведеться стрибнути вище голови, щоб замахнутися на трон Баварії.