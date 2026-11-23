Президент Полісся Геннадій Буткевич і віцепрезидент клубу Олександр Усик зіграли баскетбольний матч у Лондоні. Також у цій грі взяв участь шестиразовий чемпіон НБА Скотті Піппен.

Відеоуривки цього баскетбольного поєдинку були опубліковані на інстаграм-сторінці футбольного клубу Полісся. Загалом зірок, які взяли участь у цьому матчі, було вдосталь.

Що відомо про зірковий баскетбольний матч у Лондоні

Президент Полісся Геннадій Буткевич і український чемпіон із боксу, який також є віцепрезидентом житомирського клубу, взяли участь у зірковому баскетбольному матчі в Лондоні. Цей захід у столиці Великої Британії започаткував польський бізнесмен Себастьян Кульчик.

Зустріч представників великого бізнесу та зірок світового спорту, зокрема, була присвячена ініціативам щодо майбутніх благодійних програм підтримки України. Варто зазначити, що самі Буткевич і Усик рідко потрапляють на кадри у відео.

Хоча 68-річний президент Полісся одного разу доволі виразно з'явився в кадрі. Там він досить топово пройшов із м'ячем до кошика та навіть виконав кидок. На жаль, далі кадр змінюється, й незрозуміло, чи влучив Буткевич у ціль, чи ні.

Які результати Полісся цього сезону

Дітище Геннадія Буткевича – Полісся – доволі успішно проводить цей сезон у чемпіонаті України. Підопічні Руслана Ротаня, хоч і перебувають на другій сходинці таблиці, проте саме вони є лідерами УПЛ за втраченими очками, оскільки провели менше ігор, ніж Шахтар.

До речі, один із лідерів житомирської команди Едуард Сарапій розповів про вплив Олександра Усика на футболістів Полісся. За його словами, присутність у роздягальні уславленого чемпіона дуже допомагає команді.