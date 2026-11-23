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Видеофрагменты этого баскетбольного матча были опубликованы на странице футбольного клуба Полесье в инстаграме. В целом звезд, принявших участие в этом матче, было предостаточно.

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Что известно о звездном баскетбольном матче в Лондоне

Президент Полесья Геннадий Буткевич и украинский чемпион по боксу, который также является вице-президентом житомирского клуба, приняли участие в звездном баскетбольном матче в Лондоне. Это мероприятие в столице Великобритании инициировал польский бизнесмен Себастьян Кульчик.

Встреча представителей большого бизнеса и звезд мирового спорта в том числе была посвящена инициативам по будущим благотворительным программам поддержки Украины. Стоит отметить, что сами Буткевич и Усик редко попадают в кадр видео.

Хотя 68-летний президент Полесья однажды довольно отчетливо появился в кадре. Там он довольно эффектно прошел с мячом к корзине и даже выполнил бросок. К сожалению, далее кадр меняется, и непонятно, попал ли Буткевич в цель или нет.

Каковы результаты Полесья в этом сезоне

Детище Геннадия Буткевича – Полесье – довольно успешно проводит этот сезон в чемпионате Украины. Подопечные Руслана Ротаня, хоть и находятся на второй строчке таблицы, однако именно они являются лидерами УПЛ по потерянным очкам, поскольку провели меньше игр, чем Шахтер.

Кстати, один из лидеров житомирской команды Эдуард Сарапий рассказал о влиянии Александра Усика на футболистов Полесья. По его словам, присутствие в раздевалке прославленного чемпиона очень помогает команде.