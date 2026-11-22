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Сарапій розповів про ставлення у команді до постаті Олександра Усика. Присутність триразового абсолютного чемпіона світу у футбольній роздягальні має свої переваги, розповів центральний захисник для ютуб-каналу On-side.

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Як Усик впливає на Полісся

Футболіст збірної України розповів, що Усик часто буває у розташуванні "вовків" – на зборах або ж в якості уболівальника під час офіційних матчів. Іноді боксер виконує мотиваційну роль.

Це круто, що в нас є така людина. Круто, що він приїздив до нас на збори, ми грали з ним. Це круто, тому що така людина, в неї стільки енергії, стільки підтримки, віри в нас. Він завжди, коли приїжджає на матчі, заходить до нас в роздягальню, каже якісь слова – підтримки або про помилки. Звичайно, ми його слухаємо, тому що неможливо його не слухати, бо він тебе вдарить– сказав зі сміхом Сарапій.

Зазначимо, що від березня Олександр Усик обіймає посаду першого віцепрезидента Полісся. Повідомлялося, що його завданням є зміна судівства в Україні.

Чим Усик відзначився у Поліссі

У січні боксер долучився до тренувальних зборів команди в Іспанії, де зіграв у товариському матчі проти команди Ванкувер Вайткепс, за яку виступає легендарний Томас Мюллер.

Нещодавно він точно спрогнозував результат матчу Полісся – Динамо (3:1).