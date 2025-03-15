Бєсєдін забив дебютний гол у чемпіонаті Чехії

Колишній форвард збірної України Артем Бєсєдін відкрив бомбардирський рахунок у чемпіонаті Чехії. Українець результативно відіграв у поєдинку проти Опави.

У суботу, 15 березня, відбувся матч 19-го туру другого дивізіону Чехії, в якому Лішень на виїзді зустрічався з Опавою. У стартовому складі гостей на поле вийшов українець Артем Бєсєдін, пише 24 Канал.

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Бєсєдін відкрив лік голам у новому клубі

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь команди Лішень. На 18-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Бєсєдін.

Для Артема цей гол став першим у складі чеської команди. Ексфорварду збірної України знадобилося для цього три матчі.

Гол Бєсєдіна допоміг здобути перемогу / фото ФК Лішень

Нагадаємо, що Артем Бєсєдін наприкінці минулого року отримав статус вільного агента та покинув казахський Ордабаси.

17 січня колишній нападник Динамо та збірної України підписав контракт з Лішень. У турнірній таблиці команда Бєсєдіна з 26 очками займає 6 місце. Від зони перехідних матчів (2 та 3 місце) віддаляє лише один бал.